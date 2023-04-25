ЗСУ готують росіянам «великий вибух»: американський генерал про повернення Криму

Україна може домогтися успіху в наступальних діях і зосередити зусилля на остаточному поверненні Криму. Про це наголосив у коментарі The Sun колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес. Він вважає, що наступ на Крим буде набагато амбітнішим, ніж перемога в битві за Бахмут. Україна може вбити кожного російського солдата в радіусі 320 кілометрів від Бахмута, і це не змінить стратегічної ситуації, вважає генерал.

«Ключовим моментом є перемога у Криму — це буде вирішальна територія. Як тільки Крим буде звільнений, це все закінчиться, це все змінить, — пише The Sun. — Україна знає, що вона ніколи не буде в безпеці, якщо не поверне Крим».

Маючи великий військовий досвід, Годжес вважає, що наступ буде зосереджений на ізоляції анексованого Кримського півострова шляхом розриву сухопутного мосту з частково контрольованими росією територіями на півдні України.

«Він (контрнаступ. - Авт.) буде спрямований на те, щоб зруйнувати цей сухопутний міст і високоточне озброєння для ураження цілей і зробити півострів непридатним для російських військ, — пояснив генерал. — Цей наступ включатиме удари по російських авіабазах, амбітні атаки на чорноморський флот росії та націленість на логістичні та командні центри в глибині утримуваної ворогом території в Криму. Коли це буде доцільно, вони (ЗСУ. — Авт.) можуть „знову“ підірвати Кримський міст — улюблений міст путіна, який було атаковано в жовтні минулого року».

Генерал Годжес стверджує, що наступ буде зосереджений на вузькій ділянці, щоб прорвати добре укріплені російські лінії.

«Я думаю, що Україна вибере одне або два місця, щоб зосередити свій наступ на вузькому фронті шириною в кілька миль і проникнути через укріплені лінії фронту, використовуючи танки, механізовану піхоту, інженерів і артилерію», — вважає генерал.

За словами Бена Годжеса, ЗСУ «використають свої військово-повітряні сили для прикриття, а в російському тилу будуть діяти спецпідрозділи й партизани… Коли це може статися? Це не буде весняним наступом. Українці були зайняті тренуваннями, практикою і ретельним захистом інформації — вони чекали на сприятливі умови для проїзду, чекали, коли земля буде здатна витримати атаку».

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