Трамп знову постане перед судом: відома журналістка звинувачує експрезидента США у зґвалтуванні

Федеральний суд Мангеттена в Нью-Йорку починає слухання позову до Дональда Трампа. Відома американська письменниця і журналістка Елізабет Джин Керрол звинувачує 45-го президента США у зґвалтуванні. Точніше сказати, йдеться про образу дією та наклеп. Процес є цивільним, тому присутність відповідача в суді не обов'язкова.

Адвокати Трампа заявили, що запросять свого клієнта на засідання, якщо вважатимуть це за необхідне.

Головує на процесі Льюїс Каплан. Вирішувати долю позову буде журі присяжних. Його членам суддя дозволив зберегти анонімність. У разі задоволення позову, присяжні визначать розмір компенсації для позивачки.

Історія ця дуже давня. 79-річна Керрол стверджує, що в середині 90-х (точно дату вона не називає) випадково зіткнулася з Трампом у дорогому універмазі Bergdorf Goodman на П'ятій авеню в Нью-Йорку. Він розташований поруч із хмарочосом Trump Tower, який Дональд протягом багатьох років використовував як свою постійну резиденцію.

Трамп заговорив із нею. Вони поговорили про всякі дрібниці, а потім він попросив надати йому послугу. Дональд сказав, що хоче зробити одній жінці подарунок. Він має намір піднести гарну спідню білизну. І Елізабет може допомогти йому у виборі. Вони разом піднялися ліфтом на поверх, де знаходився відділ жіночої білизни. Якщо вірити позивачці, там не виявилося ні покупців, ні продавчинь.

Скориставшись тим, що вони опинилися наодинці, Трамп нібито затягнув журналістку в примірювальну, припер її до стіни, стягнув колготки та насильно оволодів нею.

Адвокати позивачки заявляють: «Сексуальний напад Трампа призвів до того, що Керрол зазнала затяжної психологічної травми і втрати гідності. Це було грубе вторгнення в її особистий простір, результатом якого стало те, що вона довгий час не мала інтимних стосунків».

Керрол розповіла про те, що з нею сталося двом своїм подругам. Одна з них має виступити в суді і підтвердити версію позивачки.

Уперше журналістка звинуватила Трампа 2019 року. Керрол написала статтю, яку опублікував журнал New York Magazine під назвою «Навіщо нам потрібні чоловіки?» Дональд Трамп тоді ще був господарем Овального кабінету в Білому домі. Він, звісно, все заперечував. Заявив, що не знайомий із журналісткою. А потім додав, що навіть, якби й знав її, то не намагався б домогтися прихильності, оскільки Керрол не той тип жінки, які йому подобаютья.

Після цього Елізабет подала свій перший позов. Він зараз перебуває в замороженому стані. У листопаді минулого року в США було внесено зміни до законодавства щодо сексуальних злочинів. Жертвам дозволили розповідати про них і подавати позови незалежно від терміну давності. Керрол скористалася цим і подала другий позов.

Трамп стверджує, що вся ця історія вигадана журналісткою з метою привернення уваги до її книг. Це хороша реклама. «Чистої води афера. Ніякого зґвалтування в примірювальній ніколи не було!» — заявив політик і мільярдер.

Суддя Каплан дозволив адвокатам позивачки долучити до справи не тільки свідчення Керрол та її подруги, а й свідчення інших жінок, які звинувачують Трампа в сексуальних домаганнях, а також скандальний аудіозапис, де Дональд хвалиться інтерв'юеру Біллі Бушу своїми перемогами на любовному фронті.

«Я просто починаю їх цілувати. Це як магніт. Просто цілую, я навіть не чекаю… Коли ти зірка, вони це тобі дозволяють. Ти можеш зробити, що завгодно..», — стверджував Трамп, говорячи про свої стосунки з жінками.

Уперше цей запис оприлюднила напередодні президентських виборів 2016 року газета The Washington Post. Трамп тоді заявив, що це було звичайне для двох чоловіків вихваляння.

Як би там не було, схоже, що історія повторюється. Восени 2016 року американські ЗМІ публікували звинувачення в сексуальних домаганнях на адресу Трампа, які висунули понад 10 жінок. Інші жінки розповідали про інтрижки Дональда і його подружні зради. Тоді це не допомогло — Трамп на виборах переміг. Тепер знову його звинувачують, але вже за півтора року до чергових президентських виборів.

Раніше писали, що Трамп офіційно балотується в президенти і звинувачує Байдена в нездатності впоратися з конфліктом в Україні.

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