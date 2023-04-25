«Росія має розпастися на маленькі держави»: головнокомандувач Сил оборони Естонії про те, коли закінчиться війна

Генерал Мартін Герем, головнокомандувач Сил оборони Естонії, в інтерв'ю програмі ETV «Ранок з Ану» висловив думку, що війна закінчиться тільки тоді, коли росія розпадеться на маленькі держави.

«Одна справа — скільки ресурсів є до самого Владивостока на різних складах, у містах і селах. Інша справа — стандарт того, що хтось вважає втратою, а хтось сприймає як втрату. Мені здається, що росія сприймає втрату 500−600 солдатів як ознаку сили, — сказав генерал. — Впевнений, що росіяни бачать ці втрати, але коли „держава“ отримує удари від українців, а також ганьбу у ЗМІ, вони поводяться інакше. Я не бачу кінця цьому конфлікту, поки росія повністю не зміниться».

За словами Мартіна Герема, він має на увазі, що «це більше не має бути росія, це не повинна бути велика й могутня країна, яка вважає, що має право робити все».

«Росія повинна розпастися на маленькі держави, які не матимуть так багато влади та амбіцій, — говорить генерал. — Нині Естонія дедалі більше наближається до ситуації Ізраїлю, де сили оборони завжди готові до того, що щось може статися. Не сьогодні-завтра, але спокійніше від цього не стає. Я маю зважати на те, що це може трапитися. Не знаю, хто може передбачити, наскільки це ймовірно, але військова міць та історичний досвід показують: ми маємо бути готові».

У лютому 2023 року командувач Сил оборони Естонії генерал Мартін Герем у своєму інтерв'ю для порталу ERR стверджував, що російська федерація навіть у разі повного розгрому на полі бою не відмовиться від цілей щодо України.

Раніше про імперію, яка має розпастися, говорив також публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар. За його словами, Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона загарбала за 500 років.

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