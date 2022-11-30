«Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона загарбала за 500 років»: Валерій Пекар про імперію, яка має розпастися

Після Другої світової німці довго вважали себе найбільш постраждалим народом. Адже вони пережили голод, холод, килимові бомбардування, насильство з боку нацистів, примусову мобілізацію, потім окупацію, насильство з боку радянських військ, руйнування міст. Переважна більшість звинувачувала у своїх стражданнях не гітлерівський режим, а антигітлерівську коаліцію, пише публіцист, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар на своїй сторінці у фейсбуці.

«Знадобилося ціле покоління та каяття, щоб німці усвідомили, що це вони розчахнули прірву. Після остаточної російської поразки росіяни будуть вважати себе найбільш постраждалим народом. Адже це їх принижував і бив режим путіна, примусово заганяв на війну, це їх тисячами вбивали ЗСУ, це вони сидітимуть у голоді й холоді, це вони переживатимуть епічний розпад величезної імперії. Але не чекайте від них каяття. По-перше, це поняття не вбудовано у російську культуру, бо від християнства у них залишилася лише пара зовнішніх ознак, і живуть вони за Достоєвським, а не за Біблією. По-друге, в них не буде окупації, тож ніхто не примушуватиме дивитися документальні фільми про Бучу та Маріуполь. По-третє, в них не буде демократії, яка приведе до влади відповідальних лідерів — таких, як післявоєнні лідери ФРН. Четверте, у них не буде плану Маршалла для відбудови й модернізації. Нарешті, у них нема мислителів, які зроблять для нації важку роботу усвідомлення й каяття, як це зробили німецькі філософи й письменники, бо російські мислителі відмовилися від своєї місії. Та й нації у них нема, бо вони все ще імперія».

Нерозкаяні люди, що вважатимуть себе найбільш постраждалими, пише Пекар, невідворотно сфокусуються на обрáзі, помсті та реваншу.

«Ця система рівнянь має лише один розв'язок. Імперія мусить припинити існування. Московія має бути позбавлена всіх колоній, які вона загарбала за 500 років. Всі народи імперії мають бути вільними. Зменшена Московія із 40 млн населенням й без ядерної зброї все одно захоче воювати, але вже не зможе завдати своїм сусідам великої шкоди».

А колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю «ФАКТАМ» сказав, що війна для нас закінчиться, коли буде повністю перезавантажений російський режим.

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