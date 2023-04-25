Український туроператор під час війни наймає росіян за кордоном: у мережі лютують

Вже чотирнадцять місяців триває український супротив повномасштабній російській військовій агресії. Ми просимо підтримки та вимагаємо у партнерів припинити торговельні відносини з компаніями країни-окупанта. Ми засуджуємо та бойкотуємо міжнародні бренди та торгові марки, які працюють в Україні, проте не припинили ведення бізнесу й на території росії. Ми називаємо такий бізнес кривавим. Тим обурливіше виглядає ситуація, коли український туроператор з автобусних турів «Адріатик Тревел» з офісом у Львові винаймає в ЄС гідів із росії чи білорусії. Так, у тому самому Львові, де не толерують російську мову та вимагають від переселенців з інших регіонів розмовляти державною. Ба більше! Туроператор не попереджає своїх споживачів про надання таких послуг. Й виходить, що українські громадяни, які сплатили йому за туристичні послуги та екскурсії, опосередковано профінансували безтурботне життя «хорошим» росіянам чи білорусам на території ЄС. Не потрібно вже й казати, що такі екскурсії відбуваються… російською мовою!

А ще, здебільшого, український бізнес не вміє реагувати на критику та замість вирішення проблеми видаляє коментарі обурених споживачів не лише на своїх платформах, але й на сервісі Google.

Цей коментар не протримався й пів доби. Його було заблоковано для показу всім користувачам. Після дублювання тексту іншим туристом, який має на сервісі статус «місцевий експерт», львівський туроператор мав вже якось відреагувати. За словами представника компанії, екскурсії проводять ліцензовані гіди, які мають на це дозвіл.



На інші коментарі ошуканих споживачів у туристичному офісі вже не реагували.

Також у мережі обурюються сервісом.

Варто відмітити, що багато туристів залишають й схвальні відгуки, на які представник компанії не забуває відповідати.

Раніше ФАКТИ повідомили, які міжнародні компанії залишилися працювати на росії.

«Що потрібно робити? Все просто. Перший. Назавжди запам'ятати ці назви, які стали синонімами зла. Саме ці фірми сидять зараз із задоволенням у росії, платять податки, поставляють туди продукти харчування та просто радіють тому, що за ці гроші росіяни жорстоко бомбардують наші міста та вбивають наших людей», — написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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