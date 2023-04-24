Необхідна в дорозі річ: чому у аптечці водія обов’язково повинні бути презервативи

Згідно з Правилами дорожнього руху, транспортні засоби мають бути забезпечені аптечкою, інакше водіям загрожує штраф у 680 гривень. В ній, зокрема, мають бути засоби для зупинки кровотечі та для допомоги при інших травмах.

Втім, як пише «Апостроф», не зайвим буде й презерватив, для якого, окрім основного, можна знайти ще чимало застосувань.

По-перше, презерватив вміщує до 2 літрів води. Його можна використовувати як флягу, змивши змазку та помістивши у шкарпетку.

По-друге, його можна використати у якості альтернативного медичного джгута, який триматиме близько шести годин без некрозу тканин, навіть якщо не послаблювати його. При глибоких порізах латекс добре захищає від бактерій та вірусів, які можуть потрапити на рану.

По-третє, у презерватив можна покласти речі, які бояться вологи. Наприклад, сірники або документи. Також він може захистити ліхтарик, якщо той не «любить» воду або водій знаходиться у місцях скупчення горючих газів, де одна іскра у ліхтарику може випадково призвести до вибуху.

По-четверте, наповнивши презерватив водою, його можна використати у якості лінзи, аби розпалити багаття. Для цього потрібно «спіймати» сонячні промені та направити їх на трут.

По-п`яте, цю латексну річ можна підпалити та, знов ж таки, розпалити багаття.

По-шосте, надуті презервативи можуть допомогти у разі потреби триматися на воді. Для того, щоб зробити щось на кшталт рятувального жилету, потрібно зняти штани, зв'язати штанини вузлом, надути два презервативи та зав'язати їх. Кульки помістити у штани, які надягаються на шию так, щоб вузол з них був угорі.

По-сьоме, презервативи можна надягнути на шкарпетки, аби зберегти ноги сухими.

По-восьме, з цього засобу можна зробити поплавець — достатньо надути презерватив або помістити у нього пух рогозу.

Раніше експерти страхової компанії зазначали, що у жодному нормативному документі не передбачений штраф за водіння особистого автомобіля без аптечки. Тобто автівки, яка не використовується для надання послуг із перевезення пасажирів. Інша справа — відсутність аптечки в автомобілі, який використовується, наприклад, як таксі.

Фото Pixabay

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