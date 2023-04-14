В Україні подорожчала оренда квартир: де зараз можна зняти дешеве житло

Оренда квартир в Україні з початку року подорожчала на 6%. Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у березні 2023 року становила 6032 грн. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає finance.ua.

Вартість оренди висока у західних та деяких центральних областях України.

На першому місці за вартістю оренди знаходиться Закарпатська область, тут зростання відбулося на 50,7% — до 13 123 гривень.

Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року зросла на 3,2% до 11 329 гривень.

У Києві оренда подешевшала ще на 3,3% до 7384 гривень. Столиця залишається на третьому місці за вартістю.

Водночас найнижчі ціни у прифронтових Херсонській (2 960 гривень), Запорізькій (2 769 гривень) та Сумській (2 687 гривень) областях.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ситуацію на ринку нерухомості, а саме: скільки коштує житло у столиці.

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