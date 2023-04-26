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Події

У Києві з вікна 17 поверху викинувся начальник відділу поліції

12:36 26 квітня 2023
поліція

У Києві поліцейський викинувся із вікна 17-го поверху. Трагедія сталася у ніч проти 25 квітня.

У правоохоронних органах «ФАКТАМ» підтвердили, що їхній колега, ймовірно, наклав на себе руки. Але про причини, які призвели до такого вчинку, поки що нічого не відомо.

— Передсмертної записки поліцейський не залишив, — повідомило «ФАКТАМ» джерело в правоохоронних органах, яке побажало залишитися невідомим. — Сталося це все у центрі Києва, на проспекті Перемоги, вночі. Загиблому було 40 років. Він працював начальником одного із відділів столичної поліції. Слідство встановлює всі обставини загибелі колеги. Ми не виключаємо, що це міг бути і нещасний випадок. Але кримінальне провадження відкрито за статтею «Умисне вбивство», з позначкою «самовбивство».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що слідчий, який застрелив поліцейську в її кабінеті, отримав умовний термін. Ця надзвичайна подія сталася на Одещині.

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