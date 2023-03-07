Слідчий, який застрелив поліцейську в її кабінеті, отримав… умовний термін

Надзвичайна подія сталася в одному з поліцейських відділків Одеської області в серпні минулого року, в селищі міського типу Саврань. Старший лейтенант поліції з табельної зброї застрелив дівчину-поліцейську в її власному кабінеті. Про це «ФАКТИ» дізналися з вироку суду, розміщеного в Єдиному державному реєстрі судових рішень. .

За свідченням очевидців, які згадують про цю гучну історію в соціальних мережах, старший лейтенант вистрілив у дівчину з пістолета в той час, коли в кабінеті перебували ще двоє поліцейських.

«Петро прийшов у райвідділ приблизно о десятій ранку після добового чергування, — пише в соціальних мережах чоловік, який назвався колегою загиблої. — У кабінеті були ще люди, крім Олени (ім'я змінено з етичних причин — Авт.). Петро дістав свій пістолет, поклав його на стіл і сів на стілець навпроти Олени. Потім він після зауваження одного з колег вирішив покласти зброю в сейф. Однією рукою тримав дверцята сейфа, а іншою пістолет. Мабуть, випадково натиснув на курок, коли пістолет був уже в сейфі. Пролунав постріл. Робочий стіл Олени — якраз біля сейфа. Куля влучила у скроню. Була миттєва смерть».

Суд тривав трохи більше ніж пів року. Слідчого визнали винним у вбивстві з необережності своєї колеги. Прокурор просив для підсудного покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Однак суддя визнав за можливе дати старшому лейтенанту умовний термін. Крім того, поліцейський повинен буде виплатити мільйон гривень родині загиблої дівчини.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Одеській області хлопець випадково з рушниці застрелив дівчину, яку запросив до себе в гості.

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