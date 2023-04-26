Що не під силу одному, зробить зграя: як українські дрони можуть прорвати ППО москви 9 травня

Співзасновник monobank та виробник дронів «Довбуш Т10» Володимир Яценко, який на початку квітня пообіцяв винагороду у розмірі 20 млн грн розробнику БПЛА, чий апарат зможе приземлитися 9 травня на Червоній площі в Москві, вважає, що українським безпілотникам цілком по силах виконати подібну задачу.



Таку думку він висловив в інтерв’ю «Фокусу».



«Акція 9 травня може бути успішною якраз завдяки кількості дронів, які запустять у напрямку столиці країни-агресора. Є таке українське прислів’я — гуртом і батька легше бити. Сьогодні змагання ППО — БПЛА таке, що зграя з 20 безпілотників може прорвати будь-яку систему протиповітряної оборони, і ми це бачимо на прикладі тих же „шахідів“ (дрони іранського виробництва Shahed), які, по суті, достатньо примітивні, але через свою кількість прориваються навіть через сучасні ППО. „Панцир“, як й інші системи ПРО, може бути ефективним для декількох БПЛА, але не зможе зупинити зграю безпілотників. 30−50 дронів прорвуть будь-який „Панцир“, навіть якщо це буде не один, а три-чотири комплекси, що прикривають Червону площу», — розповів Володимир Яценко.

За його словами, конкурс зацікавив багатьох українських виробників БПЛА, але кількості тих, хто вже готовий взяти участь в акції 9 травня, Яценко не називає. При цьому співрозмовник «Фокуса» підкреслює, що навіть російські розробники дронів хотіли б позмагатись за преміальні гроші.

«Загальна сума премії суттєва і знайшла відгук навіть серед російських авіамоделістів. Для них відстань до Червоної площі може бути меншою, але ризик потрапити до фсб на порядок більший», — зазначив Володимир Яценко.

Нагадаємо, українські дрони все частіше можна побачити на території росії. На днях під москвою впав черговий безпілотник з вибухівкою.

Наприкінці лютого БПЛА впав неподалік об'єкту «Газпрому» у Підмосков'ї.

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