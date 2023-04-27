Ремонтний центр для танків Leopard у Польщі запрацює у травні

У місті Глівіце у Верхній Сілезії незабаром запрацює ремонтний центр для німецьких і польських танків Leopard, які зараз використовує Україна у війні з росією. Бойові танки можуть бути відремонтовані там вже у травні, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на підприємство Bumar-Labedy у Глівіце.

На користь цього вибору свідчить той факт, що Bumar-Labedy вже 20 років займається обслуговуванням і ремонтом танків Leopard 2A4 і переобладнанням їх у варіант 2PL, який використовується польською армією.

На останньому Рамштайні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовився зі своїми польськими та українськими колегами про створення в Польщі ремонтного центру для бойових танків Leopard. Наприкінці березня Україна отримала від Німеччини 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6. 25 січня, після тривалої внутрішньополітичної боротьби, німецький уряд поставив собі за мету «швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2». Зазвичай в Україні на озброєнні таких батальйонів перебуває по 31 танку.

Польща, Норвегія, Канада та Іспанія є основними країнами, що беруть участь в цій ініціативі. У лютому Польща передала Україні перші чотири західні бойові танки старого типу Leopard 2A4.

Раніше повідомлялося, що Іспанія передала Україні перші танки Leopard.

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