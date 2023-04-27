37.41 / 37.96 40.96 / 41.74
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ремонтний центр для танків Leopard у Польщі запрацює у травні

20:45 27 квітня 2023
міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на підприємство Bumar-Labedy у Глівіце

У місті Глівіце у Верхній Сілезії незабаром запрацює ремонтний центр для німецьких і польських танків Leopard, які зараз використовує Україна у війні з росією. Бойові танки можуть бути відремонтовані там вже у травні, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак під час візиту на підприємство Bumar-Labedy у Глівіце.

На користь цього вибору свідчить той факт, що Bumar-Labedy вже 20 років займається обслуговуванням і ремонтом танків Leopard 2A4 і переобладнанням їх у варіант 2PL, який використовується польською армією.

На останньому Рамштайні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус домовився зі своїми польськими та українськими колегами про створення в Польщі ремонтного центру для бойових танків Leopard. Наприкінці березня Україна отримала від Німеччини 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6. 25 січня, після тривалої внутрішньополітичної боротьби, німецький уряд поставив собі за мету «швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2». Зазвичай в Україні на озброєнні таких батальйонів перебуває по 31 танку.

Польща, Норвегія, Канада та Іспанія є основними країнами, що беруть участь в цій ініціативі. У лютому Польща передала Україні перші чотири західні бойові танки старого типу Leopard 2A4.

Раніше повідомлялося, що Іспанія передала Україні перші танки Leopard.

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кліщ

Головне — не відірвати головку: як правильно і без болі витягнути кліща з тіла людини (відео 13+)

малина

Дайте це малині наприкінці квітня — в травні, і не повірите своїм очам: ягід буде дуже багато, і всі великі та солодкі

авто

Названо три американські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі жителі США

Фенікс

Тільцям — дохід, Близнюкам та Дівам — занепокоєння, Терезам та Водоліям — нові можливості: гороскоп на 27 квітня 2023 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту