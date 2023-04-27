«Антитіла» оголосили великий концерт у Криму

Популярна українська група «Антитіла», яка нещодавно ледь не потрапила в автокатастрофу, збирається вже влітку 2024 року виступити в українському Криму. Артисти відкрили передпродаж на перше велике шоу в Ялті на стадіоні «Авангард», яке має відбутися 23 серпня.

«Антитіла. Ялта. Літо 2024! — анонсували музиканти концерт. — Так, вам не здалося. З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов"язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями.

Антитіла впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті і прикрасити жовто-блакиттю, сучасною українською музикою усе Південне узбережжя Криму. Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають і разом святкуватимемо українську Перемогу!"



Нагадаємо, нещодавно Антитіла завершили європейську частину свого закордонного туру. Одразу після повернення артисти закупили 500 турнікетів для 130 батальйону ТРО, які відправилися на бойове завдання на передову.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» лідер групи «Антитіла» розповів про бої на «нулі».

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