В Україні змінили порядок виплат волонтерам з інвалідністю — скільки нарахують та які умови

В Україні змінили умови надання одноразової грошової допомоги волонтерам у разі отримання інвалідності внаслідок війни або їхньої смерті.

Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів.

Тепер розраховувати на виплати можуть особи, які надавали волонтерську допомогу ЗСУ або іншим силовим підрозділам та під час захисту й оборони нашої держави отримали інвалідність внаслідок поранення (контузії, каліцтва або травми).

У разі смерті волонтерів отримати допомогу зможуть члени їхніх родин.

Рішення про призначення такої допомоги ухвалюють представники міжвідомчої комісії міністерства. Для того, щоб отримати виплату, комісії потрібно надати відповідну заяву та необхідні документи.

Розмір грошової допомоги залежить від рівня встановленої інвалідності, а саме:

- інвалідність I групи — 647 250 гривень;

- інвалідність II групи — 517 800 гривень;

- інвалідність III групи — 388 350 гривень;

- у разі смерті волонтера — 1 294 500 гривень.

Родини військових, які потрапили у полон або зникли безвісти, мають право на отримання коштів у розмірі посадового окладу військовослужбовців.

Щомісяця члени родини можуть отримувати такі виплати:

- заробітну плату;

- оклад за військовим званням;

- надбавки за вислугу років та інші види грошового забезпечення військовослужбовців, включно з додатковою винагородою в розмірі 30 000 та 100 000 гривень.

Таке право на отримання виплат є чинним з дня захоплення у полон або зникнення безвісти до моменту виключення бійця зі списків особового складу військової частини.

Розраховувати на грошову допомогу можуть:

- дружина/чоловік;

- неповнолітні діти та їх опікуни/усиновлювачі;

- особи з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

- батьки службовця та люди, що перебували на його утриманні.

Для нарахування коштів членам родини необхідно звернутися до командира частини та написати заяву на його ім’я з проханням призначити виплати.

Також потрібно надати пакет документів, які підтверджують сімейні зв’язки:

- копії сторінок паспорта повнолітніх родичів;

- довідку про реєстрацію місця проживання (якщо дані відсутні в паспорті);

- копію свідоцтва про шлюб;

- копію свідоцтв про народження дітей;

- копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Раніше повідомлялось, як будуть виплачувати пенсії родичам зниклих безвісти.

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