Телефон не розряджатиметься за ніч: що потрібно для цього зробити

Багато хто стикався з тим, що мобільний телефон швидко розряджається за ніч. Виправити це можна всього за одну хвилину. Як кажуть експерти, у такому разі йдеться не про зношення акумулятора, пише makeuseof.com. На їхню думку, головна причина швидкого розрядження батареї телефону — автоматичне оновлення додатків. За замовчуванням ця функція ввімкнена в магазині додатків Google Play. Якщо виходить оновлена версія ПЗ, то починається завантаження нових компонентів.

Ви можете вимкнути автоматичні оновлення в Play Маркеті за кілька простих кроків. При цьому у вас буде можливість обмежити автоматичне оновлення з'єднаннями Wi-Fi, щоб заощадити мобільний трафік.

Відкрийте Play Маркет і торкніться зображення свого профілю у верхньому правому куті. Перейдіть до Налаштувань, виберіть «Налаштування мережі» та перейдіть до «Автоматичне оновлення програм». Виберіть пункт «Не оновлювати програми автоматично» і торкніться «Готово».

Вимкнення автоматичних оновлень має свої переваги, але слід враховувати і потенційні недоліки. Ви заощадите на використанні мобільних даних, зможете переглядати зміни в додатках перед їх оновленням, заощадите місце в пам'яті і зможете користуватися функціями додатків, які вже не працюють. Однак автоматичне оновлення варто залишати увімкненим — принаймні лише через Wi-Fi — з двох важливих причин: щоб вчасно отримувати виправлення помилок і вразливостей та користуватися найновішими функціями додатків, як тільки вони стануть доступними.

Нагадаємо ще один лайфхак для збереження робочого стану комп’ютера: не вимикайте його на ніч, краще дайте «поспати».

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