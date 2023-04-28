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Погода

«Суха» субота та дощова неділя: чого чекати від погоди на вихідних

8:40 28 квітня 2023
весна

Згідно з прогнозами синоптиків, погода продовжує дивувати українців.

Перш за все, у західних областях вночі 28-го квітня — заморозки, навіть у повітрі. Заморозки на ґрунті можливі на Житомирщині та Вінниччині. 29−30 квітня заморозки можуть досягнути північних та центральних областей.

Про це пише у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Другий «сюрприз»: у східних областях під час дощів місцями очікуються грози. Дощі пройдуть у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце.

Температура повітря до помірних +12…+15 градусів. У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17…+22 градуси.

У Києві у п'ятницю буде сухо, пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12…+13 градусів. Водночас у столиці та околицях 29−30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків.

Але вже в суботу дощі дадуть українцям невелику перерву, вважає фахівець — в більшості областей України буде сухо.


У неділю дощі знову на заході та в східній частині. На решті території України 30-го квітня — сухо.

«Температура скакатиме, десь тепло, десь затоки холоду — будемо щодня стежити разом за градусами», — зазначає фахівець.

Такі «стрибки» продовжаться і на наступному тижні: за даними сайту «Метеопрог», наступні вихідні будуть холодними.

Водночас на сайті Gismeteo вважають, що відносно холодною буде тільки п'ятниця, в останні дні погода буде «в нормі».

Нагадаємо, раніше синоптики передбачали в Україні аномально теплу весну.

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