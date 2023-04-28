Нові правила перевірки водіїв на алкоголь: в Кабміні нагадали допустиму дозу та штрафи за її перевищення

В Україні посилюють покарання за порушення безпеки дорожнього руху. Нещодавно уряд вніс деякі зміни до порядку перевірки водіїв на стан наркотичного, алкогольного чи іншого сп’яніння.

Про це пише avtosota.

Правоохоронці перевірятимуть вживання водіями наркотиків або лікарських препаратів, які можуть погіршити увагу та швидкість реакції.

Максимальна кількість алкоголю, дозволена в крові водія, становить 0,2 проміле, і будь-яке порушення цього ліміту тягне за собою штраф, а в деяких випадках — позбавлення прав керування або навіть позбавлення волі.

Для водіїв, визнаних винними у водінні в стані алкогольного сп’яніння існують такі покарання:

За перше правопорушення накладається штраф у розмірі 17 000 гривень, а водія позбавляють прав на 12 місяців.

Якщо водій вчинить друге правопорушення, штраф збільшиться до 34 000 гривень, а права вилучатимуться на три роки.

Третє порушення протягом року призведе до того, що водій втратить свій автомобіль, відбуде 15-денний арешт, сплатить штраф у розмірі 51 000 гривень і буде позбавлений права керування протягом десяти років.

Відзначається, що використання засобів відеофіксації тепер є обов’язковим під час перевірки на місці зупинки. А якщо така техніка відсутня, огляд повинен проводитися в присутності двох свідків. Матеріали, зафіксовані на відео, обов’язково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення.

Використання відеозаписуючого обладнання або свідків під час перевірок є поширеною практикою в багатьох країнах, і це виявилося ефективним способом стримування водіїв від керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

Очікується, що нові правила набудуть чинності до кінця 2023 року після публікації четвертої директиви про права водія, яка має бути схвалена Європейським парламентом.

Нагадаємо, депутати також пропонують запровадити покарання для пасажирів.

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