Офіційне «полювання» на торговців та нарколабораторії відкрито: названо організатора акції «Спіймай баригу»

Кілька місяців, поки анонс акції «Спіймай баригу» гримів по всій країні, її ініціатор і головний спонсор залишався в тіні. Реальні виплати за торговців наркотиками та чіткий план боротьби з незаконним розповсюдженням обіцяв бізнесмен Єгор Левченко. Як з’ясувалося в інтерв’ю одеському блогеру Стасу Домбровському, саме він стоїть за гучною акцією «Спіймай баригу — отримай кеш».

Бізнесмен розповів Домбровському, кому платитиме гроші і як планує перемогти наркобізнес в Україні.

«Я не маю стосунку до політики чи влади як такої. Я, до речі, раніше розповідав про свій бізнес, він зосереджений суто в IT сфері. Це мережа компаній у різних країнах. Ми займаємося лідогенерацією — якщо простою мовою, залученням клієнтів для наших клієнтів. Залучаємо трафік на найрізноманітніші сайти, в основному — ставки та казино. Також ми займаємося арбітражем трафіку — для маленьких компаній з лідогенерації ми працюємо „фільтром“ — перепродаємо для клієнтів згенерований ними трафік», — розповів Левченко у своєму першому розгорнутому інтерв’ю.

Бізнесмен запевняє, що в нього немає ліміту коштів, які він готовий вкласти.

«Не буду кривити душею, роблю це і для країни, і для себе. Я готовий застосовувати такі радикальні та дороговартісні заходи, як акція «Спіймай баригу», — розповів він.

Акція стартує вже першого травня. Учасники зможуть заробити і грати в так звану «рулетку».

«Тисячу доларів отримає той, завдяки кому вдасться зловити закладника або торговця. Що меншою виявиться вилучена вага, то меншими будуть виплати. Наступна сходинка — п’ятсот доларів, і за ще дрібнішу вагу — двісті доларів», — розповів бізнесмен.

За його словами, гроші виплачуватимуть у гривнях за курсом НБУ на момент затримання.

«Для цього будь-кому достатньо прийти до найближчого відділку поліції та написати заяву на закладника або торговця, якого він виявив. Організаторам акції після цього потрібно надати копію заяви, відеозапис моменту її написання в поліції, витяг з ЄРДР про порушення кримінального провадження. Щойно закладника візьмуть, учасник одразу отримає гроші», — говорить він.

В інтерв’ю Домбровському Левченко обіцяє десять тисяч доларів за лабораторію, яка виготовляє від десяти до тридцяти кілограмів наркотиків. За об’єми від тридцяти та вище бізнесмен говорить, що платитиме двадцять п’ять тисяч доларів.

Усі дії учасників та організаторів будуть виключно в рамках закону, заявив організатор. При цьому сам Левченко впевнений, що його досвід та ідеї зможуть не тільки допомогти в боротьбі з розповсюдженням небезпечних препаратів, а й звести торгівлю до мінімуму.

«Упевнений, що чиновники, керівництво Нацполіції, ДБР помітять нашу акцію і зрозуміють, що тут немає ніякого шахрайства. Хотілося б, щоб вони почали з нами співпрацювати. У мене є конкретні ідеї. Якщо їх реалізувати в комплексі з нашою акцією, з роботою поліції, то за досить короткий час можна було б якщо не викорінити повністю, то завдати серйозного удару по торгівлі й виробництву. Це можливо. Я знаю, як це зробити», — запевнив він.

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