Мобілізація в Україні: адвокат розповів, чи варто чоловікам боятися вручення повістки по Viber чи Telegram

Попри те, що в Україні розширили повноваження військкоматів, розсилка повісток військовозобов'язаним через месенджери, соцмережі або «Дію» не буде належним доказом того, що цей документ було надіслано та вручено безпосередньо адресованій особі.

Про це заявив голова адвокатського обʼєднання «Кравець і партнери», адвокат Ростислав Кравець, передають progroshi.

За його словами, розсилати повістки можуть як завгодно, але це не буде вважатися належним врученням цих повісток.

Українське законодавство передбачає певні правила вручення повісток військовозобов'язаним, яких мають дотримуватися всі представники ТЦК, зокрема, документ потрібно вручити особисто під підпис.

«Українське законодавство не містить норм, які б встановлювали обов'язковість реєстрації електронної адреси чи реєстрації номера телефону військовозобов'язаної особи. Такі вимоги є для юридичних осіб щодо реєстрації в електронному суді, а для фізичних осіб подібних вимог наше законодавство не містить», — зазначив адвокат.

Експерт нагадав, що конкретна повістка має бути виписана на конкретну особу конкретним військкоматом, де особа стоїть на обліку та направлена для вручення.

Разом з тим, на початку квітня були внесені певні зміни до Положення «Про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» щодо вручення повісток рядовим складом призовникам незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Але адвокат вважає, що це може викликати незручності, коли в одного призовника буде кілька облікових справ.

Кравець також наголосив, що рядовий склад не має права силоміць забирати призовників до військкоматів та застосовувати будь-яку фізичну силу для того, щоб вручити повістку. Такі дії розцінюються як перевищення повноважень.

Нагадаємо, юристи дали роз'яснення, коли настає адміністративна та кримінальна відповідальність для призовників під час загальної мобілізації, а також кого та за що можуть оголосити у розшук.

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