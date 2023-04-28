Мобілізація по-новому: Зеленський доручив Залужному відправляти на фронт тилових військкомів

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно розповів, як Україна наближає перемогу, доручив головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу.

Про це заявив на пресконференції міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій.

«А направляти на їхнє місце (військкомів. — Авт.) військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб», — додав міністр оборони України.

Також Резніков відповів на кілька актуальних питань. Зокрема, про контрнаступ.

«Підготовка завершується, окрім зброї й техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагадаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять в першу чергу Leopard 2 + Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1», — сказав міністр.

Він нагадав, що Україна очікує і на танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, взяти участь не встигнуть.

«Окрім того, в нас велика кількість броньованих машин різного типу — і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90, там завершуються ще курси підготовчі», — зауважив Резніков.

За його словами, сама техніка оголошена підготовлена і частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми та вже екіпажі разом з нею прибудуть безпосередньо в точку збору, визначену Головкомом.

«Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів — ми це зробимо», — заявив Резніков.

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, початок вирішальної битви між Україною та рф наближається, але коли саме вона буде — це таємниця. Своєю чергою ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що напрямок головного удару буде визначено Генштабом лише за тиждень до «старту».

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