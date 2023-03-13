«Підпиши контракт або звільни пояс»: Усик звинуватив Ф'юрі в боягузтві

Ситуація з боєм за титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі між володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF українцем Олександром Усиком та чемпіоном WBC британцем Тайсоном Ф'юрі продовжує залишатися невизначеною.

Здавалося б, наш співвітчизник уже пішов на умови свого суперника, погодившись на «кабальний» розподіл гонорару за майбутній поєдинок, але Циганський король усе ніяк не підписує контракт, висуваючи нові вимоги.

Зрештою Усик не витримав та записав звернення до британця. «Привіт, жадібне пузо. Положення про реванш надійшло з вашого боку, а не з мого. Так що припини скиглити та ухилятися. Будь чоловіком, підпиши контракт чи звільни пояс. Мені потрібен титул абсолюту, а не грати у ваші дурні ігри», — сказав Усик.

Hey #greedybelly rematch clause came з вашої сторони не маю.

Stop whining and ducking. Be a man, ink contract або vacate belt. Я потребую undisputed і не можу грати ваші stupid games @Tyson_Fury pic.twitter.com/u9DaoX2fr4 — Alexander Usyk (@usykaa) March 13, 2023

Промоутер українця Олександр Красюк лише підтвердив слова нашого боксера, висловивши сумніви, що бій узагалі відбудеться.

«Як сказав Усик, жадібне пузо все ще сподівається знайти спосіб ухилитися, — поділився своїми думками Олександр Красюк в інтерв'ю talkSPORT. — Ми знали раніше та знаємо це зараз. Як тільки Усик погодиться на умову про відмову від матчу-реваншу, вони шукатимуть іншу причину, щоб вийти з бою.

І я скажу чому. Він блефував, це сто відсотків. Він не очікував, що Усик прийме розподіл гонорару 70/30. Він не був у тренувальному таборі, а просто вдавав, що бігає підтюпцем та бореться з кимось на рингу. Це все ні про що. Він не готовий та боїться битися. Він спробує знайти спосіб уникати Усика якомога довше. Ми йому не віримо та не довіряємо. Ще одна річ, яку потрібно знати, коли ми розпочали переговори: сторона Ф'юрі першою попросила про реванш. Він був першим, хто попросив реванш, і ми підтримали це.

Я не вірю, що хтось битиметься. Навіть якщо ви погодитеся з цим зараз, він усе одно намагатиметься знайти вихід. Він просто не хоче, щоб ця битва відбулася, оскільки знає, що не готовий до неї. Залишилося лише п'ять тижнів, цього недостатньо для будь-якого справжнього бійця, щоб підготуватися до бою за титул абсолютного чемпіона у суперважкій вазі. А Усик готовий, він із грудня у тренувальному таборі.

Довіра до Ф'юрі вже розбита вщент. Він намагається втекти. Мені дуже шкода фанатів Тайсона у Великій Британії та в усьому світі. Для бійця соромно так поводитися. Справа не в грошах, а в страху. Для такої великої людини, як Тайсон, неможливо відчувати стільки страху. Усик дуже хоче цього бою. Він не може битися сам, йому потрібен суперник у рингу. А його суперник ухиляється від нього.

Я не думаю, що ця битва відбудеться 29 квітня, які б умови не прийняв Усик".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у свій день народження пожертвував мільйони на відновлення будинку в Ірпені.

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