«Це не яма, це дно»: Влада Яму жорстко захейтили за напівголе фото у соцмережі

Відомому хореографу та учаснику зіркових шоу Владу Ямі, який наразі з родиною мешкає у США, не вперше «прилітає» за фото. Якщо рініше фоловери критикували його за фото на пляжі в образі рятівника Малібу, коли хореограф закликав взяти участь у благодійній акції на підтримку ЗСУ, то тепер дісталося за напівоголене фотографію.

Фото він виклав в Instagram на написав: «Тримаймося». Де саме воно було зроблене, він не поточняв.

Фото зі сторінки Влада Ями

Фоловери Влада Ями висловлювали різне ставлення до фото, зазначаючи, що під час війни такі фотки людини, яка знаходиться за кордоном, не дуже доречні. Інші підтримували хореографа, зазначаючи, що медійні особи можуть збирати гроші на благодійність.

Раніше телеведучий, актор та продюсер Юрій Горбунов в заявляв, що після початку повномасштабного вторгнення поведінка зірок, яких вважав своїми друзями, здивувала. «Найбільше за час війни мене, мабуть, розчарував Влад Яма або Олег Винник», — казав він в інтерв`ю та висловлював припущення, що Яма вже не повернеться в Україну. Втім, Горбунов їх не засуджує, оскількі не знає про всі обставини та мотиви.

Фото зі сторінки Влада Ями

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