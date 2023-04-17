«Проведу благодійний концерт»: співачка SHADU розповіла про святкування 32-річчя

Українська співачка, фешн-блогерка SHADU вікдкрила ще одну сторінку свого життя. Народилася артистка у мальовничому місті Партеніт, що в українському Криму. Усе дитинство артистки минуло саме там. З юних років вокал та сцена були пріоритетом для дівчини, вона брала участь у різних конкурсах та фестивалях, де неодноразово перемагала.

Згодом, у підлітковому віці артистка перебралася до Києва до вступила до Університету культури та мистецтв. За фахом — режисер телебачення.

Кілька років SHADU працювала режисером на провідних українських телеканалах.

У 2021 році після інсульту чоловіка, співачка вирішила покинути кар’єру на телебаченні. Всю себе вона присвятила догляду за коханим. Проте саме чоловік підштовхнув артистку до сольної кар’єри. Адже пісні, які створює SHADU, допомагали йому в реабілітації і допомагають зараз.

Основний меседж співачки: «Кожна жінка сильна та непереможна». В основі пісень SHADU закладені глибокі слова, моральна підтримка слабкої статі.

Свій день народження, 17 квітня, артистка проведе на сцені, адже виступатиме у Львові на благодійному концерті.

З початку війни SHADU стала на інформаційну оборону країни, виступає на благодійних концертах, надає інтерв’ю світовим ЗМІ із закликом сприяти у наближенні перемоги України.

Найяскравіша композиція співачки Stand With Ukraine присвячена перемозі України. Також великою популярністю користується пісня «Коли я» та ще одна композиція, присвячена Україні.

Нагадаємо, українська співачка розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі.

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