росія проводить цілеспрямовану «кампанію депопуляції» в Україні

Країна-окупантка, схоже, продовжує «цілеспрямовану кампанію депопуляції» на окупованих територіях України, повідомляє Інститут дослідження війни (ISW), який раніше проаналізував прорахунки путіна у цій війні. У своєму оновленому звіті ISW заявляє, що росія намагається сприяти заселенню українських територій росіянами.

Американський аналітичний центр також зазначає, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр також заявила, що росія «намагається змінити етнічний склад України», проводячи масштабне переселення людей переважно з бідніших і віддалених регіонів росії в Україну.

«росія може сподіватися імпортувати росіян для заповнення депопуляційних районів України з метою подальшої соціальної, адміністративної, політичної та економічної інтеграції окупованих територій в росію, тим самим ускладнюючи умови для реінтеграції цих територій до складу України», — йдеться у звіті ISW.

Раніше аналітичний центр оцінював, що такі кампанії з депопуляції та заселення можуть бути прирівняні до «цілеспрямованої етнічної чистки» та порушення Женевської конвенції.

У одному з останніх звітів ISW також зазначає, що коментарі російських чиновників і відомих осіб у російському інформаційному просторі «продовжують підкреслювати поширену тривогу з приводу можливих контрнаступальних дій України».

У звіті зазначається, що все більш зневірена і панічна риторика, яка лунає з вуст російських діячів, свідчить про те, що російський інформаційний простір «ще не визначився з тим, як реагувати на значні і зростаючі занепокоєння з приводу найближчого майбутнього».

Своєю чергою лідери західних країн готуються, що російський диктатор у відповідь на активні дії України на фронті може використати всі інструменти, що залишилися в нього, включно з ядерною зброєю.

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