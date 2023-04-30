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«Старий 30-річний перд. н!» Вайкуле дала характеристику співаку-путіністу Шаману

12:50 30 квітня 2023
Співак на концерті

Гостра на язик латвійська співачка Лайма Вайкуле ніколи не приховує своїх уподобань і любить давати людям точну характеристику. Схоже, для неї немає значення, наскільки та чи інша людина подобається комусь у кремлі і навіть особисто диктатору путіну.

Так, нещодавно в інтерв'ю Ксенії Собчак вона розповіла, які почуття у неї викликають співаки-лизоблюди на кшталт баскова чи газманова, пише латвійське видання.

Тому Собчак вирішила «підти з козирів» і запитала: «А як вам співак Шаман?»

Справа в тому, що за останній рік цей співак (справжнє ім'я Ярослав Дронов. — Авт.) став популярним у рф через виконання «патріотичних» пісень про «спецоперацію» і путіна. Подейкують, що його за «особливі» заслуги навіть відмітив сам диктатор.

«Та ну його взагалі! Та пішов він зі своїм голосом. Шаман! Та ну його, нецікавий… Вже старий… 30-річний пердун», — не стрималася Лайма Вайкуле, маючи на увазі, очевидно, що доволі молода людина веде себе гірше за людей, чия молодість пройшла у СРСР і тому вони мріють про повернення радянської «імперії».

Нагадаємо, раніше на випади «колеги"-путіністки різко відреагувала легендарна українська співачка Софія Ротару.

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