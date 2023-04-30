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Не за методою Луценко: Оля Полякова показала, як качає попу у бікіні

15:15 30 квітня 2023
Оля Полякова в Києві

Зниження відсотка жиру в організмі, як відомо, залежить від кількості з'їдених калорій, а тренування відповідають за силу, гнучкість та багато іншого. Такого принципу дотримується фітнес-тренерка Аніта Луценко, і вона ж розробила навіть спеціальний комплекс для сідниць, який дозволяє добитись миттєвої підтяжки сідниць.

Своєю чергою, співачка Оля Полякова, вочевидь, також приділяє немало уваги своїй п'ятої точці, адже залюбки демонструє при нагоді струнке тіло в купальнику.

Але стиль тренування Олі, як виявилося, дещо відрізняється від методу Аніти Луценко: вона вилазить на ліжко і просто здіймає по черзі ноги догори (як на відео з курорті у Туреччині).

Можливо, співачка й так впевнена, що досягне потрібного результату, та ще й здобуде більше прихильників. Як говориться, і новий контент з'явиться, і себе можна показати.

Але тим, хто все ж таки бажає все робити за наукою, можна рекомендувати про всяк випадок переглянути ще одне відео з фітнес-тренеркою Анітою Луценко — вона записала його рік тому, коли ще говорила російською мовою.

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