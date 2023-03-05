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Здоров'я та медицина

Як накачати попу вдома без тренажерів за 9 хвилин в день протягом місяця: вправи від відомого фітнес-тренера (відео)

14:20 5 березня 2023
Луценка

Зниження відсотка жиру в організмі залежить від кількості з'їдених калорій, а тренування відповідають за силу, гнучкість та багато іншого. Такого принципу дотримується фітнес-тренерка Аніта Луценко.

У своєму новому відео вона показала комплекс вправ для сідниць. Тренерка стверджує, що можливо добитись миттєвої підтяжки сідниць.

Вже після першого тренування можна буде відчувати різницю. Щоб закріпити результат, треба займатися регулярно — тричі на тиждень.

«Робіть акцент на сідницях, якщо хочете попу-горіх. Я зробила одне універсальне тренування для того, щоб зробити тіло пружним, я сідниці підтягнутими», — наголошує тренерка.

Разом з тим, Аніта назвала, коли не можна робити тренування на сідниці:

- вагітним;
- під час місячних, якщо тобі погано;
- протягом 6−8 тижнів після пологів;
- при хворобах опорно-рухового апарату;
- при хворобах серцево-судинної, дихальної, статевої систем.

Перед початком тренувань, необхідно проконсультуватися зі своїм лікарем.


Раніше Луценко показала зарядку, яку вона рекомендує для пишних красунь, які тільки починають займатися спортом.

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