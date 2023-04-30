Рідні зниклого безвісти військового можуть отримувати його зарплату: які документи потрібні для переоформлення

Родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.

Як це зробити, розповіли у Мінреінтеграції.

«Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

При собі необхідно мати:

копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);

довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);

копію свідоцтва про шлюб (за наявності);

копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів дали докладне роз'яснення, хто і які виплати отримує у разі загибелі чи інвалідності військових та волонтерів.

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