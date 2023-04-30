37.39 / 37.97 40.90 / 41.71
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Рідні зниклого безвісти військового можуть отримувати його зарплату: які документи потрібні для переоформлення

16:20 30 квітня 2023
Обмін військовополонених

Родина зниклого безвісти військового може отримувати його заробітну плату після підтвердження факту зникнення.

Як це зробити, розповіли у Мінреінтеграції.

«Щоб оформити грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця, рідним необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають спеціалісти, бланк заяви можна отримати безпосередньо у військкоматі або ж у регіонального координатора Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

При собі необхідно мати:

  • копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я, по батькові й реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідку про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім’ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копію свідоцтва про шлюб (за наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);
  • копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.

Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів дали докладне роз'яснення, хто і які виплати отримує у разі загибелі чи інвалідності військових та волонтерів.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

Джейсон Сантана

Замість привітання — у щелепу: відео скандального нокауту на 4-й секунді бою

Дотепний Кінь

Ракам — цікаві зустрічі, Дівам — романтичні відносини, Рибам — розширення кругозору: гороскоп на день Дотепного Коня 30 квітня

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту