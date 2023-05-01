«Добре, що знайшов я, а не російський шпигун»: відвідувач виявив у туалеті пабу креслення атомного підводного човна ВМФ Великої Британії

Командування Королівського військово-морського флоту Великої Британії розпочало розслідування у зв'язку з неприємним інцидентом — у пабі міста Барроу-ін-Фернесс на півночі Англії було знайдено секретні документи з описом новітнього підводного човна HMS Anson. Їх виявив на підлозі в туалеті один із відвідувачів. Знахідку він передав до редакції популярної газети The Sun.

Журналісти швидко з'ясували, що документи є частиною керівництва для тих, хто служить на 97-метровій HMS Anson. Субмарина є одним із флагманів ВМФ Британії. Вона належить до атомних підводних човнів типу Astute. Вартість такої субмарини становить приблизно 1,5 млрд доларів.

The Sun опублікувала цю історію. Представники флоту поспішили заспокоїти громадськість. Документи не є секретними. Однак ВМФ довелося визнати, що на них стоїть гриф «для службового користування — з обмеженим доступом».

Паб, в якому було знайдено секретні документи

Продовжуючи заспокоювати британців, представник флоту зазначив: «Це загальні навчальні документи, в яких немає секретної інформації. Однак ми вкрай серйозно ставимося до питань безпеки і проведемо розслідування обставин їх виявлення».

Міністерство оборони Великої Британії називає субмарини типу Astute найбільшими, найпросунутішими і найпотужнішими багатоцільовими підводними човнами, які будь-коли були у королівського флоту. Вони здатні обігнути земну кулю, не спливаючи на поверхню.

HMS Anson наразі перебуває на морській військовій базі в місті Клайд у Шотландії.

Чоловік, який знайшов документи в туалеті, розповів журналістам, що в закладі було повно відвідувачів. Там були і працівники верфі. Ймовірно, хтось із них приніс із собою секретні файли.

«Добре, що я знайшов їх, а не який-небудь глибоко законспірований російський шпигун», — наголосив британець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масштабний витік секретних документів Пентагону. Винного в їхній публікації 21-річного американця заарештовано.

На фото в заголовку HMS Anson

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