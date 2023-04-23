Тейшейра почав зливати секретні розвіддані США ще в лютому 2022 року

Витік секретної інформації Пентагону про війну в Україні стався дещо раніше, ніж повідомлялося раніше. Журналісти американської газети The New York Times (NYT) встановили, що військовослужбовець Національної гвардії США Джек Тейшейра почав розміщувати свої пости менш ніж через 48 годин після початку повномасштабного російського вторгнення.

«Бачив звіт Пентагону, в якому йдеться про те, що для вторгнення використовується приблизно третя частина сил», — написав він у першому повідомленні. Очевидно, бажаючи справити враження на інших учасників групи геймерів, до якої входило близько 600 осіб, Тейшейра додав: «У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Плюси служби в розвідувальному підрозділі ВПС США».

Деякі його наступні повідомлення починалися з оновленої інформації про кількість жертв серед російських та українських військовослужбовців. З особливим інтересом він розміщував дані про те, які країни надають Україні військову допомогу. В інших випадках розміщені розвіддані були прогнозом розвитку подій на полі бою.

Наприклад, Тейшейра виклав секретну інформацію про майбутній відступ росії від Києва. Він заявив, що знайшов ці дані на сайті АНБ (Агентство нацбезпеки США).

«Трохи „великих“ новин. Можливо, планується відведення військ на захід від Києва, як і у всіх інших місцях», — написав Джек 27 березня 2022 року. Два дні потому російські офіційні особи оголосили, що відводять війська від столиці України.

Нагадаємо, 21-річного Тейшейру заарештували 13 квітня за підозрою в організації витоку секретних документів Пентагону та американських розвідслужб.

NYT тепер порушує питання, «чому влада не виявила витік раніше, особливо в світлі того, що ці повідомлення могли побачити сотні інших людей». Газета підкреслює, що ФБР, Пентагон і Міністерство юстиції США відмовилися коментувати нові викриття журналістів.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку фінського експерта Еміля Кастехельмі про те, що довгоочікуваний український контрнаступ уже триває.

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