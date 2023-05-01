Киян попередили про проблеми з водопостачанням протягом доби: що сталося

В Києві, де планують підвищити тарифи на воду, 1 травня було понижено тиск водопостачання на лівому березі. Про це повідомили у «Київводоканалі».

«Сталось пошкодження електричного обладнання на одній з каналізаційних насосних станцій Київводоканалу, стоки було переведено на іншу станцію. Ця ситуація зумовила пониження тиску у водопровідній мережі лівобережної частини міста. Фахівці Київводоканалу разом із підрядною організацією вже працюють над ліквідацією пошкодження. Орієнтовно роботи будуть завершені протягом доби», — йдеться у повідомленні компанії.

Як писали «ФАКТИ», раніше киян попередили про те, що через паводок вода в кранах може змінити свій колір.

296

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram