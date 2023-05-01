«Це увійде до книг зі світової військової стратегії»: відомий окультист розповів, коли почнеться і чим завершиться контрнаступ ЗСУ

Запланований контрнаступ ЗСУ запустить процес каскадної руйнації «російського нео-Карфагена». Про це заявив російський філософ та окультист Андрій Космач, який раніше передбачив смерть російського диктатора володимира путіна у 2023 році.

За його прогнозами, контрнаступ розпочнеться у першій-другій декаді травня.

«Тобто в період місячного затемнення, яке у нас буде 5 травня, і до опозиції Плутона та Марса, яке у нас буде 21 травня. І саме у цей проміжок часу контрнаступ розпочнеться», — каже Космач.

Окультист вважає, що контрнаступ завершиться у третій декаді серпня — першій декаді вересня 2023 року деокупацією Криму та іншими несподіваними для росії «сюрпризами».

«Український контрнаступ буде гіршим за „Фауста“ Гете і увійде до анналів світової військової стратегії», — зазначає Андрій Космач.

За його прогнозами, контрнаступ проходитиме хвилями і на різних напрямках.

«А підживленням енергії наступу стане відкриття американських військових складів, які знаходяться в Європі. Тобто те, що піде в Україну, миттєво буде заповнено абсолютно новими зразками озброєння, які надійдуть зі Сполучених Штатів Америки. Це буде абсолютно такий невичерпний потік. Ви дуже багато чого побачите про те, про що зараз не говорять, це і авіція (західна. — Авт. ) та багато іншого… Український контрнаступ і як наслідок — падіння „сакрального“ Криму, це той самий фундаментальний тригер, який запустить процес каскадної руйнації „російської“ нео-Карфагена». Саме український контрнаступ стане тим самим тригером", — запевняє окультист.

Як писали «ФАКТИ», відомий український астролог Влад Росс очікує переломної події у війні вже на початку травня — тоді на росію полетить армада ударних дронів, які будуть націлені на російські склади з боєприпасами.

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