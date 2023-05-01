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Зростатимуть як на дріжджах: використовуйте цей «бабусин рецепт» підживлення томатів — і результат вас приголомшить

14:23 1 травня 2023
Помідори

Для того, щоб отримати хороший урожай томатів, їх, починаючи з розсади, потрібно добре удобрювати.

Автори ТГ-каналу «Ідеї для дачі та дому» пропонують скористатися «бабусиним рецептом» підживлення, зробленого на основі дріжджів та цукру, стверджуючи, що результат приємно вас здивує.

Рецепт дуже простий: у 2,6−2,7 л води додають 100 г розведених теплою водою дріжджів та 0,5 ст. цукру. Ємність тримають у теплі, накривши марлею і час від часу збовтуючи вміст. Підживлення готове, коли закінчиться бродіння.

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Склянку дріжджового підживлення розводять у 10 л води і поливають по 1 л під кожен кущ томатів. Його вносять тричі за літо.

Стверджується, що кущі томатів виросли потужними, вони легко переносили спеку та негоду, а на плодах не було опіків. А врожай збирався до жовтня, незважаючи на прохолодні ночі та дощі.

Раніше досвідчені городники ділилися досвідом підживлення помідорів добривом із природних компонентів, приготованим з додаванням гвоздики, лушпиння цибулі та чорного чаю.

Фото Pixabay

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