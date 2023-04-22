Помідори просто божеволіють від цього: улюблене підгодовування томатів, від якого вони починають стрімко рости (відео)

Перед висадкою розсади в ґрунт городники намагаються максимально підгодувати її, щоб рослини легше перенесли стрес переходу з кімнати на відкрите повітря.

На YouTube-каналі «Поради біолога» запропонували добриво для томатів, яке вони дуже люблять й вдячно реагують на нього швидким зростанням, пружністю та зеленим листям.

Добриво готується з природних компонентів, тому обов'язково піде томатам на користь.

Алгоритм приготування підживлення:

Одну столову ложку гвоздики, лушпиння однієї великої цибулини та чорний чай з двох пакетів залити 300 мл води. Проварити 10−15 хвилин, процідити через сито.

Потім 100 мл отриманого розчину розчинити в 3-х літрах води й використовувати як підживлення раз на 25−30 днів. Поливати розсаду потрібно під корінь по вологому ґрунту.

Результат буде видно вже за кілька днів після першого поливу.

Нагадаємо, для розсади огірків біологи рекомендують підживлення яке готують на воді та звичайних сірниках.

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