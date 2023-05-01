«Відчуває, що наближається розгром»: колишній спічрайтер путіна про заяви пригожина

Колишній спічрайтер президента росії путіна Аббас Галлямов у Telegram прокоментував заяву євгена пригожина, що ПВК «Вагнер» незабаром може перестати існувати.

«На мою думку, взимку Міноборони дійсно урізало постачання боєприпасів „Вагнеру“. пригожин так дістав шойгу і герасимова, що ті просто не могли не скористатися наявними в їхніх руках можливостями для того, щоб підсолити „кухареві“. Зараз ситуація принципово інша, і жодних обмежень на відпуск снарядів „пригожинцям“ генерали, найімовірніше, не вводили. По-перше, як відомо, проблему взяв під свій контроль особисто путін, а генерали не настільки ризикові гравці, щоб просто так взяти і порушити начальницький припис. По-друге, кардинально змінилася ситуація на фронті. Одна справа обмежувати „Вагнер“ у момент, коли ти наступаєш, і зовсім інша — робити це в ситуації, коли наступає ворог. У першому випадку можна і погратися — з тим, щоб конкурент не виглядав кращим за тебе; а в другому робити цього категорично не можна. Зрозуміло ж, що якщо посиплються позиції конкурента, то після нього і тобі буде непереливки».

На відміну від того, що було взимку, зараз пригожин, на думку Галлямова, скандалить на рівному місці, без жодних на те підстав.

«Можна припустити, що робить він це, тому що відчуває, що наближається розгром, і намагається заздалегідь зняти з себе відповідальність. Мовляв, у мене снарядів немає, чого ви від мене хочете? Утім, назвати шойгу невинно обмовленим у цій ситуації теж не можна. Якби він узимку пригожина не обмежував, то тому, можливо, зараз би взагалі не спало на думку через цю тему скандалити. А так у нього чудовий інструмент з'явився і було б дивно, якби він його зараз не використовував. Щоправда, використовуючи його на рівному місці, пригожин створює передумови до того, що проблема може реально матеріалізуватися. шойгу вирішить, що „раз кухар все одно скандалить, то немає ніякого сенсу йому постачати“. Мовляв, скандал у будь-якому разі вже стався».

Аббас Галлямов впевнений — путін виявився не в змозі відрегулювати стосунки пригожина з шойгу. Сприймається це як очевидне свідчення ослаблення імператора.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Галлямов вважає, що жорстока військова поразка рф в Україні в поєднанні з падінням популярності путіна може призвести до того, що військові еліти швидко відмовляться від своєї лояльності до путіна.

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