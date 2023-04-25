Російський опозиційний діяч і колишній нафтовий магнат Михайло Ходорковський в інтерв'ю t-online заявив, що якщо Україна переможе у цій війні у військовому плані, то дуже багато людей матимуть можливість скинути путіна.

«В першу чергу, це військові. Тому що на них буде покладена відповідальність за поразку, і національно-патріотична частина військових може вжити рішучих заходів проти цього. Якщо Україна не переможе, то питання вже не постає. У росії у персоніфікована влада. Ця влада — не політбюро, не хунта. Це людина. І люди, яких путін тримає навколо себе, самі мають дуже, дуже брудні руки. А по-друге, вони мають великі переваги від цього режиму і від цієї війни. Для них повалити зараз путіна небезпечніше, ніж брати участь у його злочинах. Але це не означає, що вони не зрадять його, якщо путін зазнає військової поразки».

Не оминув Ходорковський і постать євгена пригожина та його роль у краху режиму.

«Принцип ворогів всередині системи — звичайна практика для путіна, і пригожин є одним з таких ворогів. У Другій світовій війні на радянському боці воювали так звані каральні батальйони. Народний комісаріат внутрішніх справ, наповнював ці батальйони. І сьогодні бійці „пригожина“ — це ці батальйони. І зараз саме військова розвідка їх розбудовує. Абсурд полягає в наступному: згідно з російським законодавством, діяльність цих найманців і їх вербування досі заборонена і є злочином. путін, однак, не хоче вирішувати цю суперечність, тому що інституції для нього нічого не значать. Його не хвилюють суди, законодавство чи парламент».

Нагадаємо точку зору журналіста про «гамівну сорочку» США для путіна: «Вашингтон вийшов із летаргічного сну».

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram