Кінець неминучий: експомічник путіна прогнозує військовий переворот в росії

Бос ПВК «Вагнер» пригрозив стратити членів президентської адміністрації рф кувалдою. У своїй статті колишній спічрайтер президента росії путіна Аббас Галлямов заявляє, що військовий переворот в росії може бути неминучим. Стаття була опублікована на телеграм-каналі «Можем объяснить».

Галлямов вважає, що жорстока військова поразка рф в Україні в поєднанні з падінням популярності путіна може призвести до того, що військові еліти швидко відмовляться від своєї лояльності до путіна. Він вказує на зміни влади в інших диктаторських режимах, які, за його словами, часто здійснювалися незаконними методами. На думку Аббаса Галлямова, політичний порядок денний росії формується радикальними силами і поміркованіші політики не матимуть простору для маневру в умовах військових невдач в Україні. У попередній статті він сказав, що навіть вважає можливим, що росія може взагалі відмовитися від президентських виборів.

Однією з ознак того, що атмосфера стає дедалі напруженішою, на думку Галлямова, є різка критика боса «Вагнера» пригожина на адресу поміркованого крила кремля. У дописі в офіційному телеграм-акаунті пригожина від 18 січня той звинувачує поміркованих у «зраді» та погрожує їм «фірмовою шаблею» «Вагнера». Раніше було поширене відео, на якому вагнерівці жорстоко страчують кувалдою людину, яку вони вважають зрадником. У телеграм-повідомленні пригожин закликає закрити ютуб, який він називає «інформаційним забрудненням нашого часу».

«Сьогодні ми маємо величезну кількість людей в адміністрації президента, які думають тільки в один бік. Тобто щоб росія якнайшвидше програла війну, щоб американці могли прийти й диктувати нам свої умови якнайшвидше. Американцям буде недостатньо просто схилитися перед ними, і зрадники в адміністрації президента з часом зрозуміють, що не варто намагатися потрапити під американську дудку. А потім ви прийдете до нас, де ми будемо чекати вас з кувалдою Вагнера», — погрожує пригожин.

За словами Галлямова, президент росії путін ніяк не відреагував на коментарі пригожина, що він сприймає як знак мовчазної згоди. Він вважає, що в умовах радикалізації клімату росія може взагалі відмовитися від президентських виборів, перетворивши путіна на звичайного диктатора. Однак це призвело б до серйозного народного невдоволення, і популярність путіна впала б приблизно до 5%. Якби невдоволення було достатньо високим, переворот також був би можливим. І щойно колеса почнуть обертатися, військова еліта швидко відвернеться від путіна.

«Правда полягає в тому, що, як тільки з'являється новина про переворот, лояльність, яка була вчора, втрачає сенс. Кожен командир підрозділу повинен думати, що робити далі. Треба розуміти, що переважна більшість командирів в авторитарній державі не є затятими прихильниками влади, а звичайними опортуністами».

У такій ситуації будь-який військовий командир, на думку Галлямова, спробував би прорахувати, яка сторона у підсумку вийде переможцем, і почав би підтримувати її.

«П'ятдесят років тому (у Португалії. - Авт.) група офіцерів, втомлених постійними колоніальними війнами, організувала революцію, яка призвела до повалення режиму (диктатора Антоніу де Олівейра Салазара та його наступника Марсело Каетано). Не можна виключати, що щось подібне спробують зробити і в росії», — пише Галлямов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пригожин формує у ПВК «Вагнер» бригади, які у годину «Ч» будуть готові до рішучих дій усередині росії. Таку думку висловив російський правозахисник Володимир Осєчкін.

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