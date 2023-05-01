Близько 260 тисяч: співробітник спецслужб рф про реальні втрати росії в Україні

Загальні безповоротні втрати окупантів у війні проти України вже становлять близько 260 тисяч. Такі дані повідомив у телеграмі ресурс «Генерал СВР», який нібито веде співробітник російських спецслужб.

«Неділя, 30.04.2023 року. У ранковому звіті президенту росії володимиру путіну безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС рф — 192 352 людини. Дані на 6:00 за московським часом».

Ця цифра, за даними автора каналу, без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України.

«На 28 квітня це 63 398 загиблих. Чергові підсумкові дані про втрати бійців ПВК мають надійти в п'ятницю, 5 травня 2023 року. І надалі будуть оновлюватися раз на тиждень. Втрати росгвардії від початку воєнних дій 7 683 вбитими та зниклими безвісти».

Додамо, що станом на 30 квітня, за даними Генштабу, українські військові ліквідували за добу ще близько 470 російських окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 190 510 осіб.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти масово відмовляються воювати під Мар'їнкою та посилюють поліцейський режим у Криму.

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