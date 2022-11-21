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«Наповнена енергією палкої української дівчини»: українська співачка випустила пісню «BANDERA»

22:40 22 листопада 2022
Співачка Kristonko

Українські співаки беруть участь у відсічі країни російській агресії. Співачка та блогерка Kristonko кардинально змінюється у цій новій пісні. З ніжності вона перейшла на силу та показала характер української дівчини і незламний дух нашого народу.

- Написала я цю пісню в 1 ночі приблизно. В голову прийшла ідея зробити щось таке, щоб взагалі не було схожим на ті пісні, які я раніше писала. Я захотіла бути не ніжною Христею, а Христиною, яка може показати і характер. Сіла за фортепіано — і тут намалювалися в голові слова «тіло ворога поляже в український чорнозем». Ця фраза так мені в’їлась в голову, що буквально за 10 хвилин я написала цілу пісню. Муза — вона така. І вийшов трек, який взагалі не схожий на попередні. Я навіть сама спершу себе в ньому не впізнала. Але ж потрібно змінюватись? Правда ж? Й вийшла пісня, яка наповнена енергією палкої української дівчини, вірою, силою. Гадаю, ця сила одразу відчувається через пісню, — розповіла «ФАКТАМ» Kristonko.

За словами співачки, у пісні вона хотіла показати «незламний дух перемоги, яка от-от буде».

- Як тільки слухач чує перші рядки — одразу розуміє, якою сильною енергією і запалом віє від пісні. Скажу чесно, уявляла себе в руках з вилами. І тими вилами я окупанта й закопую в наш чорнозем. Kristonko стала жити одним днем. Не боятись писати купу пісень і думати: «А, якщо раптом не сподобається?» Я два роки тому почала поширювати і переспівувати українське. На жаль, тільки з приходом війни люди почали наше цінувати. Але краще пізно, ніж ніколи. І тепер я розумію, що раніше, коли я співала щось народне, або патріотичне, то воно не зовсім сприймалось. То тепер — я зможу буквально «як риба у воді» робити те, що ще змалечку хотіла моя душа — писати і плекати наше, — додає артистка.

Нагадаємо про розповідь продюсерки фільму «Маріуполіс 2» про режисера кінострічки Мантаса Кведаравічюса, закатованого російськими окупантами.

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