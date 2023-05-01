Героя мемів «чмоню» невдовзі після обміну знову відправили воювати в Україну

Герой численних мемов, російський військовослужбовець та колишній військовополонений Андрій Рязанцев, якого за зовнішній вигляд у народі назвали «чмонею», знову воює проти України. Наприкінці червня минулого року він потрапив на обмін, про його подальшу долю довго нічого не було чутно.

Експерти українського проекту OSINT «Бджоли» (OSINT — це розвідка на основі відкритих джерел. — Авт.) кілька разів безуспішно намагалися зв'язатися як із самим Рязанцевим, так і з членами його родини. І ось, нарешті, розслідувачам посміхнувся успіх. Відгукнулася рідна сестра «чмоні» Світлана Федосюк-Рязанцева.

Щоправда, експертам довелося листуватися з близькою родичкою горе-окупанта від імені нібито товариша по службі Рязанцева з позивним «Якудза». Виявляється, «чмоню», який повернувся з полону, лише через тиждень знову відправили воювати проти українців.

Спочатку сестра «чмоні» поводилася сторожко. На запитання експертів, які писали від імені окупанта, намагалася відповідати коротко, не розкриваючи особливих подробиць. Розмова велася у забороненій в Україні російській соціальній мережі Vkontakte.

«Світлано Андріївно, а що, Андрюха знову на війні?» — запитав від імені «Якудзи» експерт проекту OSINT «Бджоли». «А ви хто?» — відповіла запитанням на запитання Світлана. «Стояли якось по сусідству з їхньою располагою (розташуванням — Авт.). Там і познайомилися», — відповів розслідувач.

На цьому розмова могла перерватися, тому що Світлана перейшла на короткі відповіді «ясно», «зрозуміло», мабуть, побоюючись сказати щось зайве. Тоді розслідувач спробував вивудити будь-яку інформацію про місцезнаходження «чмоні» або його контакти. Однак Світлана була обережною, заявивши, що там, де зараз її брат, немає інтернету.

Все ж таки під час бесіди сестра «чмоні» розговорилася і на запитання, мовляв, «пацани казали, що Андрюха знову потрапив під мобілізацію», відповіла, що його і не відпускали з армії: «Його потримали півтора тижні і відправили назад. Тільки на лікуванні типу побув у Донецьку та знову на фронт».

Експерти проекту OSINT «Бджоли» оголосили про те, що починають полювання за «чмонею», який знову повернулося вбивати українців. І навіть пообіцяли за його затримання нагороду у вигляді… пачки російських пельменів «Малютки».

«Нагорода така ж крута, як і сам „чмоня“, — написали OSINT-розслідувачі у своєму telegram-каналі. — Без образ. Який трофей, така й нагорода».

Хоча відразу експерти висловили сумнів, що «чмоню» вдасться взяти живим: «З урахуванням обсягів поставки

західної зброї, маємо великі сумніви, що громадянину Рязанцеву так сильно фартане вдруге у житті. Живим у полоні? Не думаємо».

Нагадаємо, що «чмоня» став знаменитий завдяки своєму зовнішньому вигляду, після того, як потрапив у полон. Ті ж OSINT «Бджоли» писали свого часу, що Рязанцев своїм виглядом підняв бойовий дух українським воїнам: «Ніхто до нього не міг підняти бойовий дух нашим воїнам. Це чувак, побачивши якого ми іржали, враховуючи, що він представляє «другу армію світу».

Андрій Рязанцев народився у 1984 році у Горлівці Донецької області. Здобув освіту в Українському державному хіміко-технологічному університеті у Дніпрі (колишній Дніпропетровськ), після чого став учителем.

Напередодні російського повномасштабного вторгнення росії в Україну, у лютому 2022 р. як житель підконтрольної «ДНР» території, був мобілізований до складу її збройних формувань. Проте воював Рязанцев не довго і вже 1 березня 2022 року разом із 11 іншими солдатами «ДНР» потрапив у полон ЗСУ під час боїв під його рідною Горлівкою. За кілька місяців «чмоню» разом з іншими орками обміняли на українських військовополонених.

Раніше «ФАКТИ» писали про шокуюче розслідування OSINT «Бджоли» про те, які звірства творили окупанти на Київщині. Зокрема, розповідалося про те, як рашисти піддали груповому зґвалтуванню 4-річну дівчинку на очах її батьків.

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