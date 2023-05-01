Тіна Кароль видалила свій кліп після звинувачень у співпраці з росіянами

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно підігріла чутки про роман з Даном Баланом, потрапила у гучний скандал після виходу кліпу на україно-англомовну композицію «Honey & МЕД». Виявилось, що серед команди, яка працювала над нею, були і росіяни. За словами співачки, вона і гадки не мала, що вони причетні до її роботи.

Тіна випустила кліп 28 квітня у 10-ту роковину смерті її чоловіка. Пісню, яку написала сама, присвятила саме йому. Над відео працювала команда українського режисера Генрі Ліпатова, у якого є своя компанія у США. Виявилось, що серед робітників, причетних до роботи, є і росіяни.

«Я видаляю цей кліп, — сказала Тіна в етері програми „Сніданок з 1+1“. — Це дорого для мене. Це боляче для мене. Але ми не маємо права собі дозволити, щоб навіть так, опосередковано, з'являлися такі наративи. Я не хочу. Для мене моя репутація — це все моє життя. Я співаю і працюю в цій країні, і для мене війна почалася 2014 року. Я люблю цю державу і вже давно поставила національні інтереси вище за свої. Мені просто самій огидно, що в моїй роботі є ці люди».

Раніше «ФАКТИ» писали, що під обстрілами в Умані загинув співавтор пісень Джамали Володимир Макаровський.

Фото зі сторинки Тіни Кароль у соцмережах

261

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram