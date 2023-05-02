В ньому текла кров воїнів: у Бахмуті загинув відомий український журналіст

29 квітня у Бахмуті під час виконання бойового завдання загинув журналіст і військовий Володимир Мукан. Востаннє воїн писав у Facebookза день до бою, де обірвалось його життя. До повномасштабної війни Володимир працював журналістом, був співорганізатором найбільшого ретро фестивалю в Україні Old Car Land.

«Мій Володя, мій братик, мій найкращий друг… Я не вірю, що тебе більше немає, мій мозок відмовляється приймати цю жорстоку реальність! — так відреагувала на трагічну звістку сестра воїна Наталія Мукан. — Я не знаю людей, які б так сильно любили життя як ти, які мали б стільки планів та ідей. Ти навіть під час обстрілів милувався цвітом абрикос, підбадьорював побратимів, які занепадали духом, планував написати книжку про цю кляту війну. Ти планував жити, виховувати синочків, які більше ніколи не побачать свого тата… Плачу, плачу та не вірю, що тебе більше немає. Дуже тебе люблю! І пронесу цю любов крізь все своє життя! Зроблю все, щоб твої хлопчики і твої племінниці пам’ятали тебе — Тата, Дядю, Героя України».

На загибель воїна відреагував й Навчально-науковий інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, де працює дружина молодшого сержанта ЗСУ Володимира Мукана: «Він виріс у стінах Шевченкового університету. Пригадуються слова Володі про те, що Інститут філології має особливий дух, сповнений любові до рідної мови та країни. Він пишався, що вчився в нас — спочатку був студентом україністики, а згодом — аспірантом, успішно захистивши кандидатську дисертацію та отримавши науковий ступінь. Ще у студентські роки він почав писати статті — спочатку в університетські видання, а згодом вже пішов на стажування у всеукраїнські редакції. Він відчував слово й вільно ним володів, мав талант до написання текстів. І це не дивно, бо був інтелектуалом, якого виховали у кращих українських традиціях.

Працював у провідних ЗМІ, займався піаром, організовував масштабні фестивалі автотехніки Old Car Land й запустив перший українськомовний канал про автомобілі. До своїх 35 років він встиг більше, ніж більшість ладна встигнути за довгі десятиліття. Створив чудову сім’ю, одружившись зі своєю однокурсницею Анною, із якою мають двох синів. Виховував їх у козацькому дусі — свободолюбивими та націєзорієнтованими, бо в нього текла кров воїнів: прадіди та дід воювали у Другій світовій війні, а батько — в Афганістані".

Володимир Мукан захищав Україну від російського агресора з перших днів повномасштабного вторгнення. Пройшов Харківщину, Луганщину, Донеччину — Попасну, Слов’янськ та інші «гарячі» напрямки. І Бахмут. Буквально за тиждень до загибелі сержант Мукан отримав офіцерське звання.

Картки для допомоги сім'ї:

дружина Мукан Анна

Монобанк 4 441 114 424 851 044

ПриватБанк 4 149 499 162 802 357

мама Мукан Віра

Монобанк 4 441 111 132 950 050

ПриватБанк 5 168 757 377 756 616

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель під Бахмутом добровольця з Ірландії Фінбара Кафферкі.

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