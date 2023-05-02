Пенсія по втраті годувальника: як отримати витяг про безвісти зниклого родича

Завдяки тому що сьогодні в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб, їх рідні зможуть отримати відповідний витяг, що підтверджуватиме цей статус.

На підставі витягу родичі зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам родини.

Але отримати витяг можна буде тільки через місяць після того, як дані були внесені в реєстр, пояснили в МВС.

Щоб отримати документ, потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м. Київ, вул. Богомольця, 10, МВС, або на електронну скриньку [email protected]) із запитом та копіями документів, які засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою.

Ми писали, на яку пенсію у разі загибелі або смерті військовослужбовця-годувальника, можуть розраховувати члени його сім'ї.

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