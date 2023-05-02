В Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти

З 2 травня в Україні дані про зниклих безвісти осіб будуть вноситися до Єдиного реєстру. Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції.

У реєстрі будуть зібрані та централізовані дані щодо людей, які зникли безвісти, а саме: ПІБ особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, прикмети особи.

Також до реєстру буде внесено інформацію про наявність чи відсутність рішення суду про визнання осіб безвісно відсутніми або оголошення померлими, а також інші дані, які сприятимуть розшуку таких людей.



Через місяць після внесення всіх даних до реєстру рідні зможуть отримати відповідний витяг, який підтверджуватиме статус зниклого.



На підставі витягу люди зможуть звернутися до Пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сімʼї.

Також ми писали, на яку пенсію у разі загибелі або смерті військовослужбовця-годувальника, можуть розраховувати члени його сім'ї.

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