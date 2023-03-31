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Страховий стаж для пенсії: стало відомо, як виплачуватимуть гроші родичам зниклих безвісти

17:01 31 березня 2023
гривні

Пенсії родичам зниклих безвісти нараховуватимуть й за відсутності страхового стажу, якщо зниклий без вісти був годувальником. Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції.

В Україні запустять Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Це дозволить їхнім родинам отримувати соціальні гарантії.

В міністерстві повідомили, що до реєстру вноситимуть дані як цивільних, так і військових.

З моменту внесення людини до цього реєстру, її родичам призначатимуть пенсію.

Сім’ї, які втратили годувальника, отримуватимуть виплати незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи.

Кошти нараховуватимуть за весь час, протягом якого зберігатиметься правовий статус зниклої особи.

Нагадаємо, учасникам бойових дій встановлюється надбавка до пенсії у розмірі 25% прожиткового мінімуму.

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