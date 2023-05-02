Розповів у соцмережі, де розташована ППО: харків’янин отримав тюремний термін за «довгий язик»

Московський районний суд Харкова виніс вирок місцевому жителю. Він займався незаконним поширенням інформації про розміщення Збройних Сил України.

За матеріалами справи, 21 червня 2022 року він зі свого комп’ютера в одній із соцмереж залишив коментар наступного змісту: «Так зенитные возле меня стартуют — позиция между… и окружной. Сначала огонь, потом взлетает зенитная ракета (по наклону даже видно, в какую сторону улетает), потом тишина и потом начинаешь считать секунды, чтобы оценить расстояние)».

Згідно з відповіддю військових на запит, у той час у цій місцевості була розгорнута позиція ППО, що здійснювала прикриття міста від засобів повітряного нападу противника.

Обвинувачений, на судовому засіданні пояснив, що дійсно виклав відповідний коментар у фейсбук, але вини у вчиненні злочину не визнає. Зазначив, що місто Харків постійно перебувало під обстрілами.

«У мене з вікна було видно пуски зенітних ракет, і я установив закономірність: якщо зенітні стартують, то приліт буде приблизно через 2−2,5 хвилини, тобто ракети стартують на перехват або буде приліт. Це означає, що якщо ракета зенітна не стартує, то прильоту не буде. Якщо зенітні ракети пішли, то буде приліт. Тому 20 червня під час бесіди мені задав запитання старий знайомий, якого знаю понад 20 років: „Чи будуть ще прильоти?“ Я в коментарях відповів те, що зазначено в матеріалах кримінальної справи. Писав з метою попередити про прильоти. В своєму коментарі конкретних координат не писав. Щодо перебування в інших проросійських соціальних мережах не пам’ятаю», — так пояснив свою позицію суду обвинувачуваний.

Під час розгляду справи стало відомо, що чоловік періодично публікував інформацію про вибухи у Харкові. Військову службу він проходив з 1987-го по 1989 роки в білорусі. Був спеціалістом з ракетного озброєння.

Зрештою колегія суддів призначила жителю Харкова покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років. Строк відбування почали обчислювати з 09.11.2022 року, з дня його фактичного затримання.

«ФАКТИ» також розповідали, що СБУ викрила двох співробітників ДСНС, які допомагали ворогу під час окупації Київщини у лютому-березні 2022 року.

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