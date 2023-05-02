Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)
На що тільки не готові справжні городники, аби підживити розсаду! В хід йдуть як суто агрохімічні засоби, так і народні, серед яких чільне місце займають розчини на основі крохмалю.
У новому відео на популярному YouTube-каналі Поради біолога запропонували поекспериментувати, змішавшм його зі звичайною вівсянкою.
Результат вразив навіть автора, який сам, судячи з усього, вівсянку не дуже любить.
Отже, для приготування чудодійного розчину візьміть 1 чайну ложку сухого крохмалю, додайте столову ложку вівсяних пластівців і залийте це 2 літрами звичайної холодної води.
Суміш треба настояти протягом 2 годин, далі процідити і додати ще 1 літр води.
А вже отриманий розчин розбавити у 5 літрах води і поливати рослини під корінь.
Нагадаємо, раніше блогери розповіли, що дає обприскування розсади водою, яка залишилася після варіння рису.43
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