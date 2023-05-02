37.42 / 37.93 40.92 / 41.67
Київ: +18
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Чайна ложка цього підживлення замінить всі добрива на городі: підливайте її під розсаду, і готуйте величезні мішки для врожаю (відео)

19:50 2 травня 2023
Полив розсади

На що тільки не готові справжні городники, аби підживити розсаду! В хід йдуть як суто агрохімічні засоби, так і народні, серед яких чільне місце займають розчини на основі крохмалю.

У новому відео на популярному YouTube-каналі Поради біолога запропонували поекспериментувати, змішавшм його зі звичайною вівсянкою.

Результат вразив навіть автора, який сам, судячи з усього, вівсянку не дуже любить.

Отже, для приготування чудодійного розчину візьміть 1 чайну ложку сухого крохмалю, додайте столову ложку вівсяних пластівців і залийте це 2 літрами звичайної холодної води.

Суміш треба настояти протягом 2 годин, далі процідити і додати ще 1 літр води.

А вже отриманий розчин розбавити у 5 літрах води і поливати рослини під корінь.

Нагадаємо, раніше блогери розповіли, що дає обприскування розсади водою, яка залишилася після варіння рису.

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

В салоні SsangYong Tivoli

Названо три корейські автомобілі, які не рекомендують купувати навіть самі корейці

Календар городника

У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни

мавпа

Ракам — зміни в житті, Стрільцям — важливі розмови, Рибам — цікаві ідеї: гороскоп на 2 травня, день Мавпи-Модниці

Субмарина HMS Anson

«Добре, що знайшов я, а не російський шпигун»: відвідувач виявив у туалеті пабу креслення атомного підводного човна ВМФ Великої Британії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту