«Я з Бахмута, і в мене є зброя!»: у Коростені група чоловіків жорстоко побила двох жінок через паркувальне місце

Кричущий випадок стався у Коростені на Житомирщині. Група чоловіків жорстоко побила двох жінок та погрожувала розправою неповнолітній дівчині, яка встигла зняти п'ятисекундне відео інциденту. Жінок тягали за волосся і били ногами. Все це сталося нібито через паркувальне місце.

Про надзвичайну подію розповіла на своїй сторінці в інстаграмі одна з учасниць цих подій під ніком krvts. b:

«Сьогодні трапилася дуже неприємна історія, — пише дівчина. — Мені та моїй матері загрожували вбивством, а потім взяли за волосся і кинули на асфальт.

Уся історія почалася з того, що мене та мою подругу підвезли до одного знайомого. І тільки мама почала виїжджати, її машину ззаду своїм авто підпер Юрій. Мама дала йому проїхати, а після цього він почав погрожувати та висловлюватися нецензурно. Він закричав, що не знаємо, куди приїхали і кому перекрили дорогу. Після чого зателефонував друзям.

За кілька хвилин сюди приїхав цілий бус чоловіків. Вони кричали, що зараз переїдуть нашу машину і нас разом із нею. Вони ображали нас нецензурно. Один з них узяв мою маму за волосся. А мама на зріст 150 сантиметрів і важить 50 кілограмів. Коли я намагалася допомогти мамі, то мене кинули на асфальт.

Жінці вирвали жмут волосся

Один з нападників представився військовим з Бахмута й сказав: «У мене є зброя, і, якщо треба, я стрілятиму». Неповнолітня дівчина, яка проходила повз, вирішила все зняти на відео, тож дорослі мужики почали кричати, що покалічать її".

Чоловіки погрожують розправою дівчині, яка знімала відео (стоп-кадр)

Чоловік, який розпочав цей конфлікт, виявився власником місцевого СТО Юрієм В. У 2020 році він балотувався на посаду мера Коростеня, але не зміг виграти вибори. Сусіди характеризують його як не дуже адекватну людину. У коментарях під дописом постраждалої жінка з ніком liubov_8376 написала, що Юрій ображав навіть її маленьких дітей:

«Хочу додати коментар до цього відео. Юрій В. — мій сосід, людина зовсім неадекватна, якому завжди і всюди заважають всі без виключення люди, а особливо діти. Живу в цьому під'їзді 10 років. Людина, якщо його можно так назвати, моїх маленьких дітей яким було 10 та 7 років покривала матом та нецензурною лексикою тільки за те, що діти вдень в своїй квартирі ходили не так, як йому хотілось. Він зовсім неадекватний і завжди говорить, що всі не знають, з ким вони зв'язались. Лякає не зрозуміло ким и чим. Невже людина, яка має СТО, може себе вважать не зрозуміло ким, дозволять собі все, що він хоче. Якщо в нього стільки грошей и зв'язків, чому він не купить собі часний будинок де йому не будуть заважать діти і сусіди?»

У коментарях під цим відео відзначилася й дружина одного з нападників, яка заявила, що у всьому винні… самі жінки. Мовляв, усе тому, що мають довгі язики мови і вони просто спровокували чоловіків на такі дії.

У поліції Житомирщини «ФАКТАМ» розповіли про те, що за даними подіями розпочато досудове розслідування. Усіх учасників інциденту вже встановлено, а чоловікові, який тягав за волосся жінку, вже оголошено про підозру.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Києві на волю вийшов садист, якого звинувачували у вбивстві та жорстокому побитті жінок.

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