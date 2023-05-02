Допомога становитиме до мільйона гривень: стало відомо, які категорії українців отримають одноразові виплати у разі каліцтва

1 травня набрав чинності Закон України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України». Хто та в якому порядку має право на таку допомогу, розповіли у Юридичному пораднику для ВПО.

«Право на призначення і виплату такої допомоги мають:

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування.

1. За умови, якщо ці особи отримали інвалідність через:

— поранення;

— каліцтво;

— контузію;

— внаслідок захворювання.

2. Або при виконанні посадових (службових, професійних) обов’язків.

3. Чи у період після 24 лютого 2022 року в районах проведення воєнних (бойових) дій, в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам.

4. Або члени сімей вищезазначених осіб у разі їх загибелі:

батьки;

один із подружжя, який не одружився вдруге;

малолітні та/або неповнолітні діти;

повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 р;

повнолітні діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія".

Щодо виплат, то особам з інвалідністю

I групи виділятимуть 800 тис грн,

II групи — 500 тис грн,

III групи — 200 тис грн,

у разі загибелі (смерті) — 1 млн грн

«У разі загибелі (смерті) вказаних осіб, допомога призначається і виплачується:

всім особам, які мають право на її призначення і виплату;

за їхньою особистою заявою або заявою їхніх законних представників;

у рівних частинах.

У разі, якщо хтось з таких осіб відмовився від допомоги або вчасно не звернувся за нею — її частина розподіляється між іншими особами, які мають на неї право.



Особи, які мають право на призначення і виплату одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати його протягом трьох років з дня виникнення у них такого права".

Раніше повідомлялося, які зміни чекають українців у травні в пенсіях, субсидіях та тарифах.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram