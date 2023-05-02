На Херсонщині окупанти викрадають місцевих активістів і закатовують їх до смерті, — Генштаб

Протягом 433-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України ворог завдав по території нашої країни 3 ракетних, 30 авіаційних ударів та здійснив близько 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Останні прийшлися по позиціях наших військ і населених пунктах. Серед цивільного населення є поранені, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, у відповідь авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було збито три ворожих БпЛА різних типів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 12 районів зосередження живої сили, чотири склади боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де ворог веде наступальні дії, підрозділи Сил оборони України протягом доби було відбили більш як 20 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни стійко тримають оборону.

На Бахмутському напрямку протягом доби ворог також вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Іванівське та Предтечине, на Авдіївському напрямку — в районі Первомайського, а на Мар’їнському напрямку ворожих обстрілів зазнали сусідні Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На тимчасово зайнятих територіях України почастішали випадки насильницького викрадення проукраїнського цивільного населення, а також облаштування нових катівень для його утримання. Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували у відділі поліції тимчасово захопленої Чаплинки Херсонської області. Там на цей час незаконно утримують до десяти цивільних осіб, серед яких є неповнолітні. Людей російські окупанти тримають у жорстких, нелюдське умовах, застосовують до них тортури. Є випадки, коли викрадених російські терористи закатовували до смерті.

Нагадаємо, раніше українська розвідка доповіла про створення окупантами нової катівні в Енергодарі, де піддають жорстоким тортурам громадян з проукраїнськими поглядами, а також тих, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.

Фото Генштабу ЗСУ

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram