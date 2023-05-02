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Удар рф по Павлограду загрожує екологічною катастрофою у 5 областях: що відомо

13:05 2 травня 2023
людина в захисному костюмі

Удар російського ворога по Павлограду загрожує екологічною катастрофою в п'яти областях України.
Про це пишуть аналітики OSINT-проекту GeoConfirmed.

https://twitter.com/GeoConfirmed/status/1 653 025 941 935 861 760

Аналітики GeoConfirmed стверджують, що спричинений російським обстрілом вибух стався на Павлоградському хімічному заводі, а не в поїзді, завантаженому С-300.

«На сьогодні на полігоні зберігається понад 1,8 тисячі тонн простроченого твердого ракетного палива. Минуло 20 років з дня закінчення терміну», — зазначають у джерелі.

Вони посилаються на повідомлення української служби Бі-бі-сі, яка писала у 2020 році про те, що на території Павлоградського хімзаводу зберігалося понад 1800 тонн ракетного палива, яке слід утилізувати ще в нульових, проте Україна не змогла цього зробити через брак фінансування.

Експерти закликають провести розслідування цього інциденту та наголошують, що росіяни, ймовірно, знали про можливі ризики і це може бути черговим воєнним злочином російської окупаційної армії.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня російські окупанти атакували ракетами Дніпропетровську область. У Павлограді пошкоджено промислове підприємство. Внаслідок обстрілу постраждали понад 30 людей, серед яких п’ятеро — діти.

Крім хімічного заводу понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, шість закладів шкільної та дошкільної освіти, п’ять магазинів. Павлоград майже постійно потерпає від атак російських окупантів.

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